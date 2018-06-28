Makedonların Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi: 'Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin' Haberi

-RAMİS ŞİYAK KONUŞMA

-ÖĞRETMEN SEVDİYE SELİM'İN ERDOĞAN KONUŞMASI

-MEHMET ÇERÇİ KONUŞMA

-İLAHİ DETAY

-ÖĞRENCİLERİN ŞİİR VE SOLO PERFORMANSLARI

-HEDİYELEŞME DETAY

-DETAY



( MANİSA ) Makedonların Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi: "Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin" MANİSA



- Makedonya’da Türkçe eğitimi alan Makedon öğrencilerden oluşan heyet Yunus Emre Belediyesi’ni ziyaret etti. Düzenlenen programda Türkçe ilahiler ve şiirler okuyan Makedon öğrenciler, performanslarıyla hayran bıraktı. Makedonya’dan gelen Kimya Öğretmeni Sevdiye Selim Türkiye’yi ana vatanları gibi hissettiklerini belirterek, "Biz Makedonya’da arkamızda Türkiye Cumhuriyeti varken çok mutluyuz. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin" dedi.

Makedonya’da bulunan Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür Merkezi’nde eğitim alan Makedon öğrencilerden oluşan heyet Yunusemre Belediyesi’ne ziyarette bulundu. Yunusemre Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programda Makedon öğrenciler, Türkçe şiir okudu ve ilahiler söyledi.



Toplantıya Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ünal Şenel, Yunusemre Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel ile Makedonya’dan gelen öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Programda Türkçe ilahi ve şiirler okuyan Makedon öğrenciler performanslarıyla kendilerine hayran bıraktı. “Allah Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin” Programda konuşan Makedonya’dan gelen Kimya Öğretmeni Sevdiye Selim Türkiye’yi ana vatanları gibi hissettiklerini belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti: “Çocuklarımız ve kendi şahsım adıma bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Türkçeyi unutmuş bölgelerden çocukları alıp kendi ana dilinden Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim Kültür Merkezi’ne gelerek eğitim alan öğrencilerimiz ile Türkiye’ye bir gezi yaptık ve çocuklarımıza Türkiye’yi gezdirdik. Biz burada ana vatanımızdayız. Biz Makedonya’da arkamızda Türkiye Cumhuriyeti varken çok mutluyuz. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başımızdan eksik etmesin.” Manisa’nın göçmen nüfus bakımından zengin olduğunu aktaran Belediye Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak da belediye olarak kendilerini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını aktardı. “Gençlerimize tarih bilincini aktarmamız gerekiyor” Türkçe şiir ve ilahileri dinlerken duygusal anlar yaşayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de Türk örf ve adetlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Çerçi, burada yaptığı konuşmada, “Tarih boyunca bizim milletimizin imtihanı zor olmuş. Tarihi iyi okumak ve gelecek nesillerimize aktarmak lazım. Gelecek nesiller adına bizler Balkanlar’a kendimizi adadık. Özellikle son 16 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Balkanlarda ve bölge coğrafyasında çok güzel adımlar atıldı. Gelecek bu coğrafyada yükselecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Çerçi, program sonunda günün anısına öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

