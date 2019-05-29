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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Makası eline alan vali koyun kırktı

Makası eline alan vali koyun kırktı

-Koyunlardan detaylar

Tarım Hayvan Pazarı Hayvancılık Hayvan Koyun Kırkma 

--Valinin koyun kırkması
--Diğer detaylar

( SİVAS ) -- Sivas Valisi Salih Ayhan Ulaş Tarım işletmesinde bulunan koyun kırkma işlemini izleyerek kendisi de koyun kırktı SİVAS

- Sivas Valisi Salih Ayhan Ulaş Tarım işletmesinde bulunan koyun kırkma işlemini izleyerek kendisi de koyun kırktı Ulaş Tarım İşletmesi’nde (TİGEM) incelemelerde bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, havaların ısınmasıyla birlikte başlatılan küçükbaş hayvanların kırkma işlemlerini izledi. Eline makası alan Vali Ayhan, bir süre kendisi de koyun kırktı. Daha önce eline altığı tırpanla ot biçen vali, koyun kırma konusunda da tecrübesiz olmadığını ispatladı. Ardından koyun sürülerinin bulunduğu mera alanına geçen Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, küçükbaş hayvancılıkla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. "Koyun Yapağı Projesini Hayata Geçireceğiz" Burada bir açıklama yapan Ayhan, koyun yapağı projesini hayata geçireceklerini belirterek, " TİGEM bizim için bir şans, bu işletmemizin geçmişi, fark edilir bir kültürü var. Özellikle tarım ve hayvancılıkta Sivas, lokomotif bir kuruluştur. Bu şehrin birikimden, kültüründen istifa etmemiz gerekiyor. Bu bölge hem TİGEM’in olması hem de Et Süt Kurumu’nun olması nedeniyle hayvan pazarını ve ot borsasını bu bölgeye kuracağız. Yine Bu bölgeye de çiftlikler kuracağız ve bölgeyi cazibe merkezi yapacağız. Tüm kurumlarımızın ana rotalarını yeni dönemde üretim odaklı planladık ve devam ediyoruz. 10 binin üzerinde küçükbaş hayvanımız var. TİGEM’in tüm çiftliklerinde ise 200 bin küçükbaş hayvan var. İnşallah bu potansiyeli dikkate alarak, koyun yapağı projesine başlayacağız.“ diye konuştu.
(OE-GF-
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