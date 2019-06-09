Makas terörü zanlıları tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi



- Beşiktaş’ta makas terörü sonucu 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan Abdülsamet Topçi ile babası Mehmet Topçi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademisi Tüneli geçişinde seyir halindeyken makas atan sürücünün neden olduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Kaza anında makas atarak ilerleyen aracın sürücüsü Yusuf Arıkboğa'nın yanında olan ve olaydan sonra kaçan Abdulsamet Topçi ile şüphelilerin kaçmasına yardım eden babası Mehmet Topçi'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı. Nöbetçi savcı tarafından SEGBİS ile ifadesi alınan Abdulsamet Topçi ile babası Mehmet Topçi tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

