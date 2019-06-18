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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Makas atarak yokuştan inen tır bariyerlere çarptı

Makas atarak yokuştan inen tır bariyerlere çarptı

bariyerlere sürten tırın görüntüsü

Karayolları Polis Jandarma Gesi Direksiyon 

-tırı yoldan kaldırma çalışmaları
-karayolları ekiplerinin çalışmaları
-tırın kaldırılması
-detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Kula ilçesinde makas atarak yokuştan inen tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç bariyerlere çarptı. Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kula Kavacık rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Kula istikametine seyir halinde olan Ukrayna uyruklu Sergiy Berezhnyy idaresindeki XB-389-BX kupa plakalı tır, Kavacık rampalarına geldiğinde makas attığı sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Bir müddet bariyerleri sürükleyerek ilerleyen tır, yaklaşık 15 metre ilerledikten sonra durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Ukraynalı tır sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametine trafik akışı bir süre dururken, tırın kaldırılması esnasında karayolu trafiğe kapatıldı. Olay yerinin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, karayolları ekipleri kaza bölgesinde kumlama ve işaretleme çalışmaları yaptı. Tırı kaldırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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