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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Makas atan' sürücülere gözaltı - İSTANBUL

'Makas atan' sürücülere gözaltı - İSTANBUL

"Makas atan" sürücülere gözaltı - İSTANBUL - Sürücülerin adliyeye sevk edilmeleri - Diğer araçları tehlikeye düşüren 2 sürücü gözaltına alındı, ehliyetlerine geçici süreyle el konuldu - İki zanlıya yaklaşık ikişer bin lira para cezası kesildiİSTANBUL (AA) - İstanbul TEM Otoyolu'nda makas atarak trafikteki araçları tehlikeye düşürdükleri öne sürülen 2 sürücü gözaltına alındı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, iki sürücünün TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde makas atarak trafikteki araçları tehlikeye düşürmesi görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.Görüntüleri inceleyen polis, 34 VA 2207 plakalı araç sürücüsü F.O. ile 34 LA 6103 plakalı araç sürücüsü B.F'yi yakaladı.Gözaltına alınan zanlılardan F.O'ya emniyet şeridini kullanmaktan bin 2 lira, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten bin 2 lira olmak üzere toplam 2 bin 4 lira para cezası kesildi.Diğer şüpheli B.F'ye de toplam 2 bin 239 lira ceza kesildi.Zanlıların ehliyetlerine geçici süreyle el konulduğu bildirildi.
Gözaltına alınan iki şüpheli Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.

Sosyal Medya Polis Para Cezası Bild Emniyet Şeridi 

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