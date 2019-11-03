Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 7 yaralı...Sağ şeritteki yola düşen servis midibüsü böyle askıda kaldı

Makas atan sürücü kazaya neden oldu: 7 yaralı...Sağ şeritteki yola düşen servis midibüsü böyle askıda kaldı

Kaza yerinden detaylar

İlk Müdahale Hastane Kayhan Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Genel detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde, iddialara göre makas atan sürücünün neden olduğu kazada, yolcuları taşıyan servis midibüsü sağ şeritteki yola doğru düştü ve askıda kaldı. Facianın eşiğinden dönülen kazada 1’ağır 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Konak ilçesi Yeşildere Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmir Otogarı’na gidecek yolcuları taşıyan Doğan Erkayhan idaresindeki 35 HZU 07 plakalı servis midibüsü, Bornova istikametine doğru seyir halindeydi. İddialara göre bu sırada makas atarak ilerleyen bir araç, 35 BNU 92 plakalı bir cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip sürücüsü de direksiyonu hızlıca kırınca midibüse vurdu. Daha sonra hakimiyetini kaybeden servis midibüsü, sağ şeritteki yan yola doğru uçtu. Aşağıya doğru düşen araç ardından askıda kaldı. Facianın eşiğinden dönülen kaza sonrası olay yerine ambulanslar sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 7 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yolcular daha sonra hastaneye kaldırıldı. Bu arada makas attığı iddia edilen ve kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen sürücü olay yerinden kaçtı. Sürücünün polis tarafından arandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı