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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Makas atan sürücü kamyonete çarparak takla attı

Makas atan sürücü kamyonete çarparak takla attı

olay yeri

Güvenlik Önlemi Osmanpaşa Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Direksiyon 

-Sağlık ekibi
-Polis ekibi
-Trafik
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultangazi’de makas atarak ilerleyen sürücü kontrolünü kaybederek, kamyonete çarparak takla attı. İddialara göre, Sultangazi Metris Cezaevi mevkii Gaziosmanpaşa istikametinde makas atarak ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonete çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sürüklenen araçtan çıkarılan sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
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