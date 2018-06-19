Makam odasını mesken tutan kumruların yavrusu oldu - BURSA İzle
- Yazıcıya yuva yapan kumrunun yavrusu ile ilgilenmesi - Yavrudan detaylar - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yavru ile ilgilenmesi - Yavru kumrunun pencere kenarından görüntüsü - Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile röportaj - YuvadaMakam odasını mesken tutan kumruların yavrusu oldu - Bursa 'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın odasına pencereden girerek yazıcının üstüne yuva yapıp yumurtlayan kumruların ilk yavrusu yumurtadan çıktı - Belediye personelinin yoğun ilgi gösterdiği, pencerelerin 24 saat açık bırakıldığı, yazıcının hiç çalıştırılmadığı makam odasında rahatı yerinden olan kumrular, yuvaya 2 yumurta daha bıraktı - Dündar:"Belediyemizin maskotu oldular. Bizler için onur verici bir olay. Onları takip ediyoruz. Yavru kuş oda içerisinde uçmayı öğrendi, pencereye de çıkıyor. Büyüdükçe doğal ortamına kavuşacaktır. Artık kuşlarımız kanıksandı, biblo sanmıyorlar"BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Bursa 'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın odasına pencereden girerek yazıcının üstüne yuva yapıp yumurtlayan kumruların ilk yavrusu dünyaya gözlerini açtı.Dündar'ın makam odasının penceresinden giren bir çift kumru, dışarıdan getirdikleri çalı çırpılarla yaklaşık 2 ay önce masadaki yazıcının üstüne yuva yaptı. Gün geçtikçe yuvayı sağlamlaştıran kuşlar, bir haftanın ardından yumurtladı.Yaklaşık bir hafta önce 2 yumurtanın birisinden yavru çıktı. Kuş yavrusu, Mustafa Dündar'ın ve belediye personelinin ilgi odağı oldu.Belediye personelinin yoğun ilgi gösterdiği, pencerelerin 24 saat açık bırakıldığı, yazıcının hiç çalıştırılmadığı makam odasında rahatı yerinden olan kumrular, yuvaya 2 yumurta daha bıraktı. - "Artık kuşlarımız kanıksandı, biblo sanmıyorlar"Başkan Dündar, ilkbaharın gelmesiyle açık bıraktıkları makam odasının penceresinden kumruların girdiğini ve 2 aydır misafirleri olduğunu hatırlattı.Kumruların yumurtladığını ve bu yumurtalardan bir yavru çıktığını anlatan Mustafa Dündar, kuşların odayı benimseyerek buradan hala ayrılmadıklarını dile getirdi.Dündar, bu olayın kendileri için mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Belediye olarak sadece insanlara değil şehirde yaşayan tüm canlılara hizmet veriyoruz. Bu kumrular emin bir yer olarak da belediyeyi buldular. Yumurtladılar ve yavru da çıktı." diye konuştu. Yavrunun yumurtadan çıktıktan sonra kumrunun tekrar yumurta yaptığını belirten Mustafa Dündar, şöyle konuştu:"Belediyemizin maskotu oldular. Bizler için onur verici bir olay. Onları takip ediyoruz. Yavru kuş oda içerisinde uçmayı öğrendi, pencereye de çıkıyor. Büyüdükçe doğal ortamına kavuşacaktır. Artık kuşlarımız kanıksandı, biblo sanmıyorlar. Gelip görmek isteyenler çok oldu ama kumruların güvenli ortamı bozulmasın diye uzaktan gösteriyoruz. Kumrularımızın gitmeye niyeti yok. Burada daimi misafirimiz oldular." - Farkındalık çağrısıDündar, doğadaki her canlının bir yaratılış sebebi olduğunu ve insanların bu duyarlılıkla hayvanlara daha sağduyulu davranmaları gerektiğini vurgulayarak, "Köpeğin, kedinin de bir görevi var, kumrunun da. Dolayısıyla bu canlıları yok ederek, bizler kendi yaşamamızı kolaylaştırmış olmayız. Onları doğal ortamında yaşattığımız sürece biz de sağlıklı oluruz. Osmangazi Belediyesi olarak da böyle bir çalışma yürütüyoruz. Buna yönelik bir yaşam merkezimiz var. Burada sokak hayvanları sağlıklı bir hale getiriliyor. Daha sonra doğal ortamına bırakılıyor. Dışarıda yaşayan hayvanlar için de aç kalmamaları için doğaya yem takviyesi de yapıyoruz." ifadelerini kullandı.