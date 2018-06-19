Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Makam odasını mesken tutan kumruların yavruları dünyaya geldi Haberi

Makam odasını mesken tutan kumruların yavruları dünyaya geldi Haberi

KUMRULARIN YUVALARINDAN VE YAVRUSUNDAN DETAYLAR

Yumurta Davetsiz Misafir Hayvan Irak Trol 

-YENİ YUMURTALARINDAN DETAYLAR
-KUMRULARIN YAVRULARINI BESLEMESİ
-BAŞKANIN YAVRU KUMRUYU SEVMESİ
-BAŞKAN İLE RÖP.

( BURSA - HD)- Başkanın makamına yuva yapıp yumurtlayan kuşların ilk yavrusu dünyaya geldi BURSA

- Bursa'da Osmangazi İlçe Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın odasındaki yazıcının üstüne yuva yapıp yumurtlayan kumruların ilk yavrusu dünyaya geldi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın odasına 2 ay önce giren davetsiz misafir, tüm çalışanların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dışarıdan getirdikleri çalı çırpılarla yazıcının üstüne yaptıkları yuvada yumurtlayan kumruların ilk yavruları dünyaya geldi. Belediye personelinin yoğun ilgi gösterdiği, pencerelerin 24 saat açık bırakılırken, yavru kumruyu annesi dışarıdan getirdikleriyle beslemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Makam odasını mesken tutan kumrular, yavrularının haricinde yuvaya 2 yumurta daha bıraktı. Kumrulara gözleri gibi baktığını belirten Dündar, Belediye olarak sadece insanlara değil şehirde yaşayan tüm canlılara hizmet veriyoruz. Bu kumrular emin bir yer olarak da belediyeyi buldu. Bu canlıların korunması bizler içinde önelidir. Yazıcının üzerine yuva yapan kumrular yumurtladı ve yavrularda uçar hale geldi. Emin bir yer olduğu içinde yeniden yumurta bıraktılar. Onlarla birlikte olmaktan mutluyuz. Makamımızı onlarla paylaşmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.
Osmangazi Beleyesi tarafından tüm canlıları kontrol ettiklerini belirten Başkan Dündar, "Kışın dışarıda olan hayvanlar için yem ve mama bırakıyoruz. Yazın ise yemin haricinde su bırakarak onları sıcaklara karşı korumaya çalışıyoruz. İnsanlara zarar vermemesi adına da gerekli aşıları yapıyoruz" şeklinde konuştu.
(AÇ-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı