Makam odasını mesken tutan kumruların yavruları dünyaya geldi

-YENİ YUMURTALARINDAN DETAYLAR

-KUMRULARIN YAVRULARINI BESLEMESİ

-BAŞKANIN YAVRU KUMRUYU SEVMESİ

-BAŞKAN İLE RÖP.



( BURSA - HD)- Başkanın makamına yuva yapıp yumurtlayan kuşların ilk yavrusu dünyaya geldi BURSA



- Bursa'da Osmangazi İlçe Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın odasındaki yazıcının üstüne yuva yapıp yumurtlayan kumruların ilk yavrusu dünyaya geldi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın odasına 2 ay önce giren davetsiz misafir, tüm çalışanların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Dışarıdan getirdikleri çalı çırpılarla yazıcının üstüne yaptıkları yuvada yumurtlayan kumruların ilk yavruları dünyaya geldi. Belediye personelinin yoğun ilgi gösterdiği, pencerelerin 24 saat açık bırakılırken, yavru kumruyu annesi dışarıdan getirdikleriyle beslemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Makam odasını mesken tutan kumrular, yavrularının haricinde yuvaya 2 yumurta daha bıraktı. Kumrulara gözleri gibi baktığını belirten Dündar, Belediye olarak sadece insanlara değil şehirde yaşayan tüm canlılara hizmet veriyoruz. Bu kumrular emin bir yer olarak da belediyeyi buldu. Bu canlıların korunması bizler içinde önelidir. Yazıcının üzerine yuva yapan kumrular yumurtladı ve yavrularda uçar hale geldi. Emin bir yer olduğu içinde yeniden yumurta bıraktılar. Onlarla birlikte olmaktan mutluyuz. Makamımızı onlarla paylaşmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Osmangazi Beleyesi tarafından tüm canlıları kontrol ettiklerini belirten Başkan Dündar, "Kışın dışarıda olan hayvanlar için yem ve mama bırakıyoruz. Yazın ise yemin haricinde su bırakarak onları sıcaklara karşı korumaya çalışıyoruz. İnsanlara zarar vermemesi adına da gerekli aşıları yapıyoruz" şeklinde konuştu.

(AÇ-

