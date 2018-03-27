Makam odasında yatak serip turistleri ağırlıyor

-Makam odasına kurulan yataklardan görüntü

-Öğretmenevi müdüründen detay ve konuşması

-İranlı turist ile röportaj



( VAN )- Kentte yer bulamayan turistler, makam odasında konaklıyor VAN



- Van'daki İskele Öğretmenevi Müdürü Mahmut Öztekin, Nevruz Bayramı tatili dolayısıyla kente gelen ve yoğunluk nedeniyle konaklayacak yer bulamayan İranlı turistleri makam odasına serdiği yataklarda ağırlıyor. İranlı turistler, 13 günlük Nevruz Bayramı tatilini değerlendirmek için Van’ı tercih ederken, kentteki oteller de yüzde 100 doldu. İranlı turistleri kette tutmak için başlatılan Van Shopping Fest’i fırsat bilen turistler, alışveriş yaparak kentin ekonomisine katkı sunarken, diğer taraftan da otellerde yoğunluk oluşturdu. Otellerin yüzde 100 dolması nedeniyle İranlıların ikinci adresleri ise kentteki öğretmenevleri oldu. Öğretmenevlerinin de tamamen dolduğu kentte, turistlerin dışarıda kalmaması için Öğretmenevi Müdürü Öztekin, makam odasını tahsis etti. İHA muhabirine konuşan Öztekin, İranlı turistleri en iyi şekilde ağırlamak için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Öğretmenevi Müdürü Öztekin, “İranlı turistler Nevruz Bayramı’ndan dolayı Van’a geldi. Bu yüzden müthiş bir yığılma oldu. Bu yığılmadan dolayı gerek oteller, gerekse öğretmenevleri hıncahınç doldu. Bizler de misafirlerimizi dışarıda bırakmadık. Kendilerini öğretmenevinin restoranında, kendi odalarımızda, konferans odalarımızda, toplantı odalarımızda ağırladık. Tabi misafirlerimizi en iyi şartlarda ağırladık ve bu konuda elimizden gelenini yaptık” dedi.

“Van halkı misafirperverdir” Otellerde yer bulamayan turistlerin kendi araçlarından konaklamak istediğini, ancak kendilerinin buna müsaade etmediğini dile getiren Öztekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amirlerimizin talimatları doğrultusunda elimizden gelen her şeyi yaptık. Kaliteli işler yapmaya çalışıyoruz. Bütün kurumlarla işbirliği içerisinde bunu devam ettireceğiz. İranlı misafirlerimiz dışarıda kaldılar. Dışarıda kendi arabalarında yatmak istediler. Tabi vicdanımız bunu kabul etmedi. Bu şekilde makam odamızda kendileri ağırladık.” İran'ın Urumiye kentinden Türkiye’ye gelen Mahsan Emadi ise, Vanlıların kendilerini çok iyi ağırladığını belirterek, “Buraya Nevruz Bayramı dolaysıyla geldik. Burada yer bulamadığımız için öğretmenevine geldik. Yetkililer bizi ağırladı ve bir oda verdi. Bu yüzden kendilerinden çok razıyız. Van milleti ve Türkiye halkı bizim arkadaşımızdır. Van çok güzel bir şehirdir” diye konuştu.



