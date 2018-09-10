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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- 'Makam odasında gün'e soruşturma Haberi

- 'Makam odasında gün'e soruşturma Haberi

Makam fotoğrafı

( KIRIKKALE ) - "Makam odasında gün"e soruşturma KIRIKKALE

Sosyal Medya Makam Odası Yazılı Açıklama 


- Kırıkkale’nin Yahşihan İlçe Kaymakamlığı “makam odasında gün" haberlerinin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yahşihan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Türkyılmaz'ın eşi Necibe Türkyılmaz makam odasında 11 arkadaşıyla pastalı, kurabiyeli, kısır fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmıştı. Bunun üzerine Yahşihan Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Makam odasında gün düzenlediler’ haberine ilişkin olarak Kaymakamlığımızın 10 Eylül 2018 tarihli onayı ile inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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