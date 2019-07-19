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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Makam aracına roketli saldırı düzenlenen binbaşı şehit düştü Haberi

Makam aracına roketli saldırı düzenlenen binbaşı şehit düştü Haberi

arşiv görüntüler

( BİTLİS ) BİTLİS

Şehit Roketli Saldırı Makam Aracı Teröristler Saldırı 


- Bitlis’te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda ağır yaralanan binbaşı şehit düştü. Alınan bilgilere göre olay, Bitlis merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana geldi. Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş’un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.
Saldırıda Binbaşı Akkuş ile yanında bulunun şoförü ve koruması yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düştü.
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