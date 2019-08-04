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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Makam aracı şehit oğlunun sünneti için süslendi Haberi

Makam aracı şehit oğlunun sünneti için süslendi Haberi

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun süslettirilen makam aracı ile şehit oğlunun evinden alınması

Trafik Kazası Sünnet Düğünü Sünnet Töreni Makam Aracı Özel Harekat Polisleri 

-Şehit polisin mezarının ziyaret edilmesi
-Şehir merkezinde konvoy yapılması
-Şehit oğlunun polis mangası tarafından karşılanması
-Şehit oğlu ve eşi ile röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, şehit polis memuru Emrah Bayın’ın oğlu Yusuf’un sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti. İstanbul’da 2013 yılında Maltepe Kadir Has Lisesi önünde geçirmiş olduğu trafik kazasında 27 yaşında iken şehit olan polis memuru Emrah Bayın’ın oğlu Yusuf’un (8) sünnet düğünü yapıldı. Şehidin eşi Zeynep Bayın’ın talebi üzerine İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu’nun makam aracı sünnet düğünü için süslendi. Pazar ilçesine bağlı Küçükbağlar köyünde şehidin oğlu Yusuf Bayın makam aracına bindirilerek konvoy düzenlendi.
Şehit polis memuru Emrah Bayın'ın mezarı ziyaret edildikten sonra konvoy şehir merkezindeki düğün salonuna hareket etti. Konvoya özel harekat polislerinin yanı sıra resmi ve sivil ekiplerle çok sayıda araç katıldı.
Sirenler çalarak düğün salonuna geçen şehit oğlunu polis mangası karşıladı. Şehidin oğlu ve eşi polis mangasını selamlayarak düğün salonuna girdi. Şehidin oğlu Yusuf, yaşadığı sevinci dile getirerek, çok mutlu olduğunu söyledi.

Oğlunun eşi şehit olduğunda 15 aylık olduğunu ifade eden Zeynep Bayın, “Dedesi ile beraber sünnet töreni yapmaya karar verdik. Emniyet teşkilatına davetiye götürdüğümüzde müdürümüz üzerine düşen ne varsa yapacağını ve yanımızda olacağını hissettirdi. Bugünde onu hissediyoruz. Çok mutluyuz , gururluyuz. Keşke eşimde burada olsaydı. Bir hayali dedesinin torunlarına sünnet töreni yapacak olması idi. Gururluyuz, mutluyuz. Rabbim bundan sonra oğlumuzdan yüzümüzü güldürsün” diye konuştu.

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