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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Makam Arabası Taksi Oldu Haberi

Makam Arabası Taksi Oldu Haberi

makam arabasının görüntüsü

Alışveriş Taksi Şoförü Irak 

-vatandaşların arabaya binmesi
-evlerine bırakılması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Turhal İlçesinde Belediye Başkanı Yılmaz Bekler Makam arabasını taksi şoförü gibi kullanarak vatandaşların hizmetine açtı. Makam taksi uygulamasına vatandaşların oldukça şaşırdığını belirten Başkan Yılmaz Bekler, “ Vatandaşlarımız ile bir araya gelebilmek için bir çok çalışmamız oluyor. Makam taksi çalışmamızda Belediye çalışmalarımızdan arta kalan zamanlarda bir taksi şoförü gibi yola çıkarak duraklardan, pazarlardan, yürüyüşten, alışverişten dönen vatandaşlarımızı alarak evlerine bırakıyorum. Vatandaşlarımız ilk başta çok şaşırıyorlar, Belediye başkanını makamında değil de şoför olarak görmeleri hoşlarına gidiyor. Daha sonra yola koyularak hayattan, spordan, sanattan, belediye çalışmalarımızdan, projelerimizden, hizmetlerimizden memnun olup olmadıklarını, bizlerden bir talepleri var mı onları konuşuyoruz. Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız özel istek ve arzularını da söyleme fırsatı buluyorlar “ dedi.
Makam araçlarının asıl sahiplerinin millet olduğunu ifade eden Başkan Bekler, Makam arabası kişiye değil belediyelere, kurumlara aittir. Bizlere bu makamı vatandaşlarımız layık gördü. Bu hizmet yolculuğunda bizler bir şoför halkımız ise yolcu olarak asıl makam arabasının sahibidir“ diye konuştu.
Makam taksi uygulamasından oldukça memnuniyet duyduğunu ifade eden vatandaşlar, Başkanımız her fırsatta bizlerle bir araya gelmeye çalışıyor. Makam aracının taksi gibi kullanmak başkanımızın şoför olarak koltukta olması mutluluk verici Belediye başkanımızdan Allah razı olsun o her zaman yanımızda, o her zaman bizden biri oldu” diye konuştu.
(CS-GF-
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