Makale ve Performans Ödülleri sahiplerini buldu

- Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Anadolu Üniversitesi yılı Makale ve Performans Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Anadolu Üniversitesi tarafından kent, bölge, ülke ve dünya insanının yaşam kalitesini yükseltmek, evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak ve toplumsal gereksinimleri öngörerek yenilikçi çözümler üretmek amacıyla 2015 yılında verilmeye başlanılan “Makale ve Performans Ödülleri” bu yıl dördüncü kez verildi.

Fen, Sağlık ve Mühendislik Bilimleri için Science Citation Index (SCI) veya Science Citation Index Expanded (SCIE) indekslerinde taranan dergilerde en az 3 adet makale; Sosyal bilimler, Eğitim Bilimleri, Mimarlık ve Sanat alanında ise Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts And Humanities Citation Index (AHCI) indekslerinde taranan dergilerde en az 1 tane makale yayınlayan akademik personel makale performans sertifikası almaya hak kazanıyor. Performans ödülleri Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu kararıyla; platin, altın ve makale olmak üzere 3 dalda veriliyor. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan programa Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın yanı sıra rektör yardımcıları ve öğretim elemanları katıldı.

"Yayınlarımız sıralamada basamak atlamamızda etkili oluyor" Ödülün bu yıl dördüncü defa verildiği hatırlatan Rektör Naci Gündoğan, "Dört yıldır her yıla ait makale performanslarına göre ödüller veriyoruz. Bunun da üniversitemizin akademik performansına çok olumlu yansımalarını rakamlarda da görüyoruz. Özellikle son 4 yılın verilerine bakıldığında, Web of Science’taki yayın sayımıza ve üniversitemiz menşeili yayınlara bakıldığında her yıl yüzde 25 gibi bir artışın gerçekleştiğini görüyoruz. Üniversitemiz bu yıl 60’ıncı yılını bitirdi. Son 4 yılda yapılan yayın sayısı toplam yayınların yüzde 35’ine ulaştı. Yani 4 yılda nerede son 60 yılda yapılan yayınların 3’te 1’ine ulaştık. Bunlar hep sizlerin sayesinde. İnşallah bu performansı daha da ilerilere taşımak istiyoruz. Bu noktada biliyorsunuz üniversitelerin sıralamalarında kriterlerden bir tanesi yayım kriteri. Üniversitemiz her alanda eğitim veren, araştırma yapan, topluma özellikle çok ciddi hizmetler sunan bir üniversite. Buna rağmen yayın sayımız son yıllarda bu sıralamada basamak atlamamızda önemli ölçüde etkili oldu. İnşallah bundan sonra da, marifet tabii ki iltifata tabidir, bu ödüllendirmeleri devam ettireceğiz. Bunu geleneksel hale dönüştüreceğiz. Her yıl özellikle yayın ve araştırma faaliyeti konusunda yüksek performans gösteren hocalarımızı takip edeceğiz. Bu konuda da İnşallah önümüzdeki dönemlerde özellikle üniversite sıralamalarında yayın kısmındaki handikapımızı gidermiş olacağız ve daha üst sıralara taşıyacağız. Özellikle değerli yayınlarıyla hem üniversitemize hem de Türk ve Dünya bilim hayatına katkı sunan tüm herkese teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Özellikle genç arkadaşlarımız bundan sonra yapacaklarınız nitelikli yayınlarla üniversitemize önemli katkılar sunacağınıza inancım tam" dedi.

Tören, 2018 yılı Platin, Altın ve Makale Performans Ödülleri’nin sahiplerini bulmasının ardından sona erdi.