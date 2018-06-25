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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Kedinin kurtarılma anları

Petrol Yavru Kedi Irak Trol 

-Kedinin kurtarılması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bir yakıt istasyonunun beton duvarı ile metal kaplaması arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen biliye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Paşabağı Mahallesindeki bir petrol istasyonunun beton duvarı ile metal kaplaması arasına yavru bir kedi girdi. Kedinin kendi başına çıkamadığını gören istasyon çalışanları durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden ekipler, metal kısmı spiralla kesti. Bölmeye bir delik açan ekipler kediyi sıkıştığı yerden çıkartmayı başardı. Su ve süt verilen kedi daha sonra bırakıldı.
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