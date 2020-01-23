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23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Mahsur kalan köylüler kurtarıldı

Mahsur kalan köylüler kurtarıldı

yol açma çalışması

( SİVAS ) Gürün'de mahsur kalan köylüler kurtarıldı SİVAS

Sağlık Hizmeti Akalan 


- Sivas’ın Gürün İlçesinde tipiye yakalanıp mahsur kalan köylüler kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Gürün ilçesi Kavak Köyü’nde, köy sakinleri gün içerisinde sağlık hizmeti almak için ilçeye indi. Dönüş yolunda ise yoğun tipiye yakalandılar. Yolun kapanması ile mahsur kalan köy sakinleri İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışması ile kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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