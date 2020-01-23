

- Sivas’ın Gürün İlçesinde tipiye yakalanıp mahsur kalan köylüler kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Gürün ilçesi Kavak Köyü’nde, köy sakinleri gün içerisinde sağlık hizmeti almak için ilçeye indi. Dönüş yolunda ise yoğun tipiye yakalandılar. Yolun kapanması ile mahsur kalan köy sakinleri İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışması ile kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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