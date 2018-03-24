Mahsur kalan kediyi DEDAŞ ekipleri kurtardı

-Mahsur kalan kediyi başka bir kedi ise aşağıda bekledi

-Elektrik direğinin tepesinde mahsur kalan kedi

-Hazırlanan personelin elektrik direğine çıkması

-Mahsur kalan kedinin kurtarılma anı

-Kurtarma operasyonu hakkında konuşan köylüler ve DEDAŞ personeli



( BATMAN -HD) - Direkte mahsur kalan kediyi başka bir kedi 2 gün boyunca bekledi BATMAN



- Batman’ın Sason ilçesi Dere köyünde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi Dicle Elektrik Dağıtım (DEDAŞ) ekipleri kurtardı. Köylüler, direkte mahsur kalan kediyi başka bir kedinin 2 gün boyunca beklediğini söyledi.



Sason Dere köyünde elektrik direğine çıkan ve aşağı inemeyerek 2 gün boyunca bulunduğu yerde mahsur kalan kediyi köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen DEDAŞ ekipleri kurtardı. Direkte mahsur kalan kediyi ise başka bir kedinin aşağıda beklediği görüldü.

Mahsur kalan kediyi kurtarmak için tırmanma kıyafeti giyen DEDAŞ personeli, elektrik direğine çıkarak kediyi aşağıya indirdi. Kurtarma operasyonu sonrasında bir açıklama yapan Mahmut Aktaş isimli köylü, kedinin 2 gün önce elektrik direğine tırmandığını söyledi.



Aktaş, "İki gün önce kedi tırmandı. Neden çıktığını da bilmiyoruz. DEDAŞ’ı aradık ve ekip gelerek kediyi kurtardı. Biz de uğraştık indiremedik ama başaramadık. En son DEDAŞ ekipleri geldi ve kediyi indirdi” dedi.

Köylüler seferber oldu Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalıştıklarını belirten başka bir köylü Mesut Çetinbaş, tüm uğraşlarına rağmen kediyi bulunduğu yerden indiremediklerini söyledi.



Çetinkaya, "İki gündür direkte mahsur kalan kediyi biz kendi imkanlarımız ile indiremedik. DEDAŞ’taki arkadaşlara haber ettik. Gelip indirdiler sağ olsunlar” Mahsur kalan kediyi kurmaya gelen DEDAŞ Sason arıza bakım onarım mühendisi Kamuran Yiğittekin, “Alo 186’ya düşen ihbarda kedinin direkte mahsur kaldığı bilgisini aldık. Ekiplerimiz ile beraber gelip trafoda enerjiyi kestikten sonra gerekli iş güvenliklerini aldık. İş arkadaşımız vesilesi ile kediyi sağ salim direkten indirdik, sahibine teslim ettik” şeklinde konuştu.



