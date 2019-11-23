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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı

Mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı

AFAD ekiplerinin keçileri kurtarması.

( BURDUR ) BURDUR

Mahsur Kaldı Kayalı Keçi 


- Burdur'da iki gün önce kaybolan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı. Burdur’un Bucak İlçesine bağlı Gündoğdu Köyünde Küçükbaş Hayvancılığı yapan Galip Cesur üç gün önce 2 keçinin olmadığını fark etti. Keçileri otlattığı yerleri arayan Çoban Galip Cesur 2 keçinin dağlık alanda yaklaşık 20 metrelik sarp kayalıkların ortasında mahsur kaldığını gördü. Çoban Cesur, uçurumdan inemeyen keçileri kurtarmak için Burdur İl Jandarma ve AFAD ekibine haber verdi. İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri dağlık alana gelip mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Dağdan iple uçuruma inen AFAD ekipleri mahsur kalan iki keçiyi kurtararak aşağıya indirdi. Bitkin görünen keçiler sahibine teslim edildi.
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