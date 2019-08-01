Mahsur kalan ineği AKUT kurtardı İzle

-İneğin kurtarılma görüntüsü



( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde mahsur kalan ineği AKUT ekipleri kurtardı. Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesi Karakaya Köyü’nde kayalık araziden aşağı yuvarlanarak mahsur kalan ineği AKUT ekipleri vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. İneğin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı ile birlikte operasyon çağrısı üzerine AKUT ekipleri çok kısa sürede 7 gönüllüsü ile birlikte bölgeye ulaştı. Kayalıklarda mahsur kalan ineğin AKUT veteriner hekim gönüllüsü tarafından ön muayenesi yapıldıktan sonra kurtarma çalışmaları başladı.

Veteriner hekim kontrolünde vinç yardımıyla başarılı bir operasyonun ardından Jandarma ekipleri nezaretinde inek kurtarılarak sahibine teslim edildi. Bu sırada gökyüzünde inek gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İneğine kavuşan hayvan sahibi AKUT ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

