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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mahsur kalan iki avcı kurtarıldı - EDİRNE

Mahsur kalan iki avcı kurtarıldı - EDİRNE

- Avcıların kurtarılması - RöportajlarMahsur kalan iki avcı kurtarıldı - Edirne ’de avlanmak için gittikleri gölette suların sağanak nedeniyle yükselmesi sonucu mahsur kalan iki avcı kurtarıldıEDİRNE (AA) - Edirne ’de avlanmak için gittikleri gölette suların sağanak nedeniyle yükselmesi sonucu mahsur kalan iki avcı kurtarıldıKarakasım Göleti'nde avlanmaya çıkan Gürkan Uskay ve Yüksel Güvenç, suların yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.Uskay ağacın üzerine, arkadaşı Güvenç de güme üzerine çıktı ve muhtara haber verdi.Muhtarın güvenlik güçlerini bilgilendirmesine üzerine AFAD ekipleri botla gölete girerek iki avcıyı kurtardı. Edirne Valisi Ekrem Canalp de bölgeye gelerek bilgi aldı.Suyun birden geldiğini ve mahsur kaldıklarını anlatan Güvenç, "Avcı barınağına sağındık. Bu arada su iyice yükselince avcı barınağında mahsur kaldık. Hayati tehlikemiz yoktu. Güme dediğimiz avcı barınağı su almıştı, şimdi tehlikeyi atlattık." diye konuştu.
Ağaca çıkarak sel sularından kendisini koruduğunu anlatan Gürkan Uskay da "Su gelince söğüt ağacına çıktım. Telefonun şarjı da bitti. Muhtarı arayabildim, bir kez arama yapabildim, telefon konuşurken kapandı. Arkadaşım Yüksel, muhtarımızı aramış. Muhtarımız da sayın valimiz ve halkımızla bizi kurtardı." diye konuştu.

Mahsur Kaldı A Haber Tarım Güvenlik Güçleri Bild 

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