Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mahsur kalan genç kadın kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini görünce göbek attı

Mahsur kalan genç kadın kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini görünce göbek attı

kadının balkonda nasıl mahsur kaldığını anlatması

Mahsur Kaldı Sağanak Yağmur Film Gibi Genç Kadın Basın Mensupları 

-mahsur kalan kadından görüntüler
-itfaiyenin olay yerine gelmesi
-itfaiyeyi gören kadının göbek atması
-olayı izleyen vatandaşlardan görüntü
-kadının balkondan indirilmesi
-kadının gözaltına alınması
-polis ve itfaiyeden görüntü
-detaylar

( BURSA )- Mahsur kalan kadın gazetecilere: " Şarkı açın dans edeceğim" BURSA

- Bursa'da gezmeye gelen bir kadın kaldığı otel odasının kapısının zorladığını zannederek balkona çıktı. Daha sonra otelin balkonundan başka balkonlara geçen genç kadın bir bankanın balkonunda mahsur kaldı. Kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini gören kadın dans ederek sevindi. Olay Bursa'nın, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir otelde konaklayan Makbule O.(37), odasının kapısının zorlandığını zannederek otel odasının arkasına koltukları çekti. Panikle otel odasının balkonuna çıkan Makbule O., otel balkonundan başka balkonlara geçerek, bir bankanın balkonuna çıktı. Makbule O.'yu balkonda ağlarken gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerini gören Makbule O. sağanak yağmura rağmen kameralara doğru göbek atması, dans etmesi ve mutlu tavırları, dikkatlerden kaçmadı. " Müzik açın dans edeceğim" İtfaiyeyi görünce göbek atan Makbule O. müzik olmadan dans edemediğini belirterek kendi telefonu ile şarkı açmaya kalktı. Kendi telefonundan müzik açamayan Makbule O. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına şarkı açmalarını söyledi.

İtfaiye ekipleri, sepetli araç ile Makbule O.'nun bulunduğu balkona çıktı. Balkondan sepetli merdiven yardımı ile kurtarılan Makbule O. aşağıya indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan meraklı vatandaşlar, yaşanan olayı film gibi izledi. Mahur kalan Makbule O.," Yaklaşık 1 saattir buradayım. Mahsur kaldım. Otelde konaklıyorum biri odamın kapısını zorlayınca balkona çıktım. Kaçmak için balkondan balkona atladım geldim burada mahsur kaldım. İtfaiye gelip beni kurtarınca çok mutlu oldum" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı33 dakika çıplak işkencenin görüntüler ortaya çıktı
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı