Mahsur kalan genç kadın kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini görünce göbek attı

-mahsur kalan kadından görüntüler

-itfaiyenin olay yerine gelmesi

-itfaiyeyi gören kadının göbek atması

-olayı izleyen vatandaşlardan görüntü

-kadının balkondan indirilmesi

-kadının gözaltına alınması

-polis ve itfaiyeden görüntü

-detaylar



( BURSA )- Mahsur kalan kadın gazetecilere: " Şarkı açın dans edeceğim" BURSA



- Bursa'da gezmeye gelen bir kadın kaldığı otel odasının kapısının zorladığını zannederek balkona çıktı. Daha sonra otelin balkonundan başka balkonlara geçen genç kadın bir bankanın balkonunda mahsur kaldı. Kendisini kurtarmaya gelen itfaiye ekiplerini gören kadın dans ederek sevindi. Olay Bursa'nın, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir otelde konaklayan Makbule O.(37), odasının kapısının zorlandığını zannederek otel odasının arkasına koltukları çekti. Panikle otel odasının balkonuna çıkan Makbule O., otel balkonundan başka balkonlara geçerek, bir bankanın balkonuna çıktı. Makbule O.'yu balkonda ağlarken gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerini gören Makbule O. sağanak yağmura rağmen kameralara doğru göbek atması, dans etmesi ve mutlu tavırları, dikkatlerden kaçmadı. " Müzik açın dans edeceğim" İtfaiyeyi görünce göbek atan Makbule O. müzik olmadan dans edemediğini belirterek kendi telefonu ile şarkı açmaya kalktı. Kendi telefonundan müzik açamayan Makbule O. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına şarkı açmalarını söyledi.



İtfaiye ekipleri, sepetli araç ile Makbule O.'nun bulunduğu balkona çıktı. Balkondan sepetli merdiven yardımı ile kurtarılan Makbule O. aşağıya indirilerek ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan meraklı vatandaşlar, yaşanan olayı film gibi izledi. Mahur kalan Makbule O.," Yaklaşık 1 saattir buradayım. Mahsur kaldım. Otelde konaklıyorum biri odamın kapısını zorlayınca balkona çıktım. Kaçmak için balkondan balkona atladım geldim burada mahsur kaldım. İtfaiye gelip beni kurtarınca çok mutlu oldum" dedi.





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