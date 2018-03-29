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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mahsur kalan balıkları kurtarma operasyonu Haberi

Mahsur kalan balıkları kurtarma operasyonu Haberi

- Ekiplerin balıklar için çalışmaları

Kanald Kurtarma Operasyonu İtfaiye Aracı Su Kanalı Toplumsal Olaylar 

-- Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu'nun konuşması
-- Ekiplerin su kanalına su doldurma çalışmaları

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır'da bir su kanalında bulunan yaklaşık 10 bin balık için ekipler seferber oldu. Iğdır’ın Yaycı Köyünde bulunan su kanalının su seviyesinin düşmesi sonucu kanal içinde bulunan yaklaşık 10 bin balık için kurtarma çalışmaları başladı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine giden ekipler kanaldaki suyun azaldığını ve balıkların su yüzüne vurduğunu gördü. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, Iğdır Belediyesi itfaiye ve Emniyet Müdürlüğüne ait toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) yardımıyla kanalın eksik suyunu tamamlamak için olay yerine çağrıldı. Alana gelen ekipler su seviyesinin düşük olduğu kanala TOMA ve itfaiye aracının hortumuyla su boşaltarak balıkların ölmemesini engelledi En kısa sürede kanalda bulunan balıkların tahliye edilmesi için çalışma başlatılacağını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mete Türkoğlu, “Bu sabah haberimiz oldu ve bu kanalda suların alçalması sonucu balıklar çukur bir alanda kalmışlar. Iğdır Belediyesinin göndereceği itfaiye araçlarıyla alanı su dolduracağız. Şu an balıkların geçici olarak yaşamasını sağlayıp kısım kısım tahliye edeceğiz. Hepsini bir kerede de tahliye edemiyoruz çünkü yaklaşık 10 bin balık var ve bunları tahliye etmemiz biraz zaman alacak. Balıkları buradan tahliye ederek Ağrı Dağı eteklerinde bulunan Aras Nehri ve Ağrı Dağı Milli Parkı içerisinde ki Karasu Sazlığı sulak alanlarına bırakacağız” dedi.

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