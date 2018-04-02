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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mahsur kalan balıklar tahliye edildi - IĞDIR Haberi

Mahsur kalan balıklar tahliye edildi - IĞDIR Haberi

- Balıklar tahliye edilirken detay - Havuza alınan balıklardan detay - Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu'nun konuşması - Yeşil Iğdır Avcılar Derneği Başkan yardımcısı Çetin Kütük'ün konuşması - DetaylarIĞDIR (AA) - Iğdır 'da suyu azalan bir su kanalında mahsur kalan balıklar, kurtarılarak suni havuza kondu.Kentin Yaycı köyünde havaların ısınmasıyla suyu azalan sulama kanalında mahsur kalan balıklar için Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürlüğüne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi ile Yeşil Iğdır Avcılık Kulübü ekipleri seferber oldu.Suyun çamurlu olduğu alanda bulunan balıklar, buradan alınarak bir kamyonetin arkasında brandayla hazırlanan suni havuza nakledildi. Balıklar, Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlara bırakılacak.Orman ve Su İşleri Iğdır Şube Müdürü Mete Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık dört gündür drenaj kanalında mahsur kalan balıklar için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Balıkların mahsur kaldığı balçıkta, ilk etapta su takviyesi ve yemlenme yapıldığını anlatan Türkoğlu, şunları kaydetti:"Sulama kanalında yapılan su takviyesinin ardından önce ölü olan balıkları topladık. Daha sonra sağ kalan balıkların yaşamlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarımız devam etti. Bugün de gönüllü avcılarımızla bir aracın arkasında geçici bir havuz hazırladık. Sağ kalan balıkların tahliyesini yaprak doğal yaşam ortamlarına bırakacağız" dedi.
Yeşil Iğdır Avcılar Derneği Başkan Yardımcısı Çetin Kütük de, suyun azalması sonucunda ölüm tehlikesi yaşayan balıkları kurtarmak için dernek olarak Orman ve Su İşleri yetkililerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

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