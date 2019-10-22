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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Mahsur kalan balıkçıları Sahil Güvenlik kurtardı - HATAY

Mahsur kalan balıkçıları Sahil Güvenlik kurtardı - HATAY

- Balıkçıların karaya çıkarılması - Mahsur kalan balıkçıların konuşmasıMahsur kalan balıkçıları Sahil Güvenlik kurtardı - İskenderun Körfezi'ne balık tutmak için açılan 6 kişi Sahil Güvenlik unsurlarınca kurtarıldı - Balıkçıların 1,5 saat telefon çekmediği için durumlarını bildiremediği öğrenildiHATAY (AA) - İskenderun Körfezi'ne balık tutmak için açıldıktan bir süre sonra şiddetli yağış ve fırtınaya yakalanan balıkçıları mahsur kaldıkları yerden Sahil Güvenlik unsurları kurtardı.İskenderun'da 6 arkadaş, balık tutmak için tekneyle açıldıkları İskenderun Körfezi'nde bir süre sonra şiddetli yağış ve fırtınaya yakalandı.Bir süre sürüklendikten sonra Arsuz açıklarında çapa atarak duran balıkçılar, telefonları çekmediği için 1,5 saat mahsur kaldıkları yeri bildiremedi.Sürekli aradıkları Sahil Güvenlik hattına son anda ulaşan balıkçılar, bölgeye gelen İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı unsurları tarafından bot yardımıyla bulundukları yerden alındı.Daha sonra Balıkçılar Barınağında karaya çıkarılan balıkçılar, burada bekletilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı.Aralarındaki bir kişide hipotermi başlangıcı oluştuğu belirtilirken, diğer 5 balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Balıkçılar tedbir amaçlı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Mahsur Kaldı Şiddetli Yağış Balık Tutma Balık Tutmak 

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