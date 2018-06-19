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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
“Mahrem asker abilerine” yönelik operasyon:124 gözaltı kararı

“Mahrem asker abilerine” yönelik operasyon:124 gözaltı kararı

KOM Şube Müdürlüğünden görüntü

Polis Mahrem Akalan Yakalama Kararı Askeri Personel 

-Konya Adliyesi görüntü (Arşiv)
-Konya Emniyet Müdürlüğü (Arşiv)

( KONYA )- Askeri personele “mahrem abilik” yaptığı iddia edilen kişilere yönelik Konya merkezli 31 ilde operasyon düzenlendi KONYA

- Konya merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki rütbeli askerlerle görüşen "mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 124 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 31 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Öte yandan, gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki askeri personele (Genel Müdür - Müdür - Müdür Yardımcısı - Öğretmen - Ümitçi - Ser Doktor - Doktor - Şehir Dışı talebe Mesulü (ŞDT)) pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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