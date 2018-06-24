Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Platformu hizmetlerine yeni merkezinde devam ediyor

-Katılımcılardan görüntü

-Konuşmalar

-Kolilerden ve eşyalardan görüntü

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( İSTANBUL ) -- Mahkumlar ve muhtaçlar unutulmuyor İSTANBUL



- Çeşitli nedenlerden ceza alan mahkumlara ve muhtaçlara yıllardır gönderdiği binlerce yardım kolisiyle ulaşan Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Platformu Beylikdüzü’ndeki yeni merkezine taşındı. Merkezin açılışında platform çalışmaları kapsamında mahkum ve muhtaçlara 9 bin ilmihal, 54 bin kitap, 27 bin Kur’an-ı Kerim ulaştırıldığı ifade edildi. Çeşitli nedenlerden ceza alan mahkumlara ve muhtaçlara yıllardır gönderdiği binlerce yardım kolisiyle ulaşan İstanbul Eğitim ve Sosyal Yardım Derneği bünyesindeki Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Platformu Beylikdüzü’ndeki yeni merkezine taşındı. Yakuplu Merkez Mahallesi’ndeki merkezin açılış törenine Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Platformu Başkanı Lütfullah Uzun, İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, Huzurlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Bıyıklı, İhlas Vakfı Türk Dünyası Koordinatörü Numan Aydoğan Ünal, Emekli Müftü Hasan Yavaş ve Mehmet Said Arvas Hoca ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenle Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından törende yapılan konuşmalarda gönderilen kitap ve eşyaların dışarıyla bağlantısı olmayan cezaevindeki mahkumlar için önemine dikkat çekildi. Törende cezaevindeki insanlara gönderilen Kur’an-ı Kerim ve ilmihallerin mahkumların manevi yönlerinin gelişimine de önemli katkılar sunduğu belirtildi. Sonrasında kıyafet, kitap ve çeşitli eşyaların bulunduğu kolileri mahkum ve muhtaçlara ulaştıran platformda, törene katılanlar kolilerin bulunduğu alanı gezerek paketlerin nasıl hazırlandığına dair bilgi aldı. “9 bin ilmihal, 54 bin kitap, 27 bin Kur’an-ı Kerim” Kitapların cezaevindeki insanların manevi yönlerini geliştirmelerine önemli katkılar sunduğunu ve platformda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getiren Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Platformu Başkanı Lütfullah Uzun, “9 bin ilmihal, 54 bin kitap, 27 bin Kur’an-ı Kerim o civara yakın seccade, tesbih, takı gibi belki 10-15 tane şirketin yapamayacağı bir hizmet ortaya çıkmış. Türkiye’de 350-370 bin insan var cezaevinde ve Türkiye’de cezaevine girmiş çıkmış 13 milyon 500 bin kişi var. Bu iş için 3 tane şey var. Bir koli hazırlanacak, iki içindekiler, birde bunun için eşyaların toparlanması, birikmesi, tasnif edilmesi, kolinin hazırlanması, paketlenmesi neredeyse haftada 1-2 gün emek gerekiyor” diye konuştu.

“Çok büyük bir ihtiyacın karşılığı” Platformun bir ihtiyaç sonucu ortaya çıktığını ifade eden İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Tuncer Akalın, “Mahkumlara, muhtaçlara yardım platformunda da belirtildiği gibi insanlara faydalı olmak, daha çok iyilik yapmak ve insanların geleceğine katkıda bulunmak maksadıyla geniş bir çalışma içerisinde bulunuyoruz. Şunu açıklıkla söyleyebiliriz ki mahkumlara ve muhtaçlara yardım platformu gerçekten çok büyük bir ihtiyacın karşılığı olarak, arkadaşlarımızın tespiti suretiyle ortaya çıkmış yepyeni bir yapıdır” dedi.

“Oradaki arkadaşlara yardım etmek lazım” Cezaevindeki insanların da dışarıdaki bir insanın evinde ihtiyaç duyduğu birçok şeyi hapishane ortamında aradığını dile getirirken duygularına hakim olamayan ve platformun çalışmalarının önemli olduğunu belirten bir vatandaş, “Oradaki insanları gördük, oradaki arkadaşlara yardım etmek lazım, İnanın ki oradaki her şeye muhtaç insanlar” ifadelerini kullandı. Mahkumlara ve Muhtaçlara Yardım Platformu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar ise mahkumder.org adresinden bilgi alabilir. (HK-HB-

