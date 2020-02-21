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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Mahkumlara uyuşturucu sağlayan gardiyan tutuklandı

Mahkumlara uyuşturucu sağlayan gardiyan tutuklandı

Adliye detayları

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Savcılık Sorgusu İnfaz Koruma 

-Zanlının tutuklanarak çıkarılması

( GÜMÜŞHANE ) GÜMÜŞHANE

- Gümüşhane E tipi cezaevindeki mahkumlara uyuşturucu madde sağlamakla suçlanan gardiyan tutuklandı. Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevinde uyuşturucu madde ele geçirilmesi üzerine Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan inceleme ve soruşturma kapsamında Gümüşhane Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Tanık beyanları ve ele geçiren suç unsurlarından yola çıkan ekipler cezaevinde çalışan infaz koruma memuru S.O.D ve şehir merkezinde işçi olarak çalışan C.D ve esnaf M.Ç’yi bağlantılı oldukları gerekçesiyle düzenledikleri eş zamanlı operasyonla evlerinde gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan gardiyan S.O.D. çıkarıldığı mahkemece “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan tutuklanarak gardiyan olarak görev yaptığı cezaevine tutuklu olarak gönderildi. Diğer şüphelilerden işçi C.D. savcılık sorgusunun ardından, esnaf M.Ç ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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