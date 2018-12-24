Mahkemenin seferlerin durdurulması kararı İZBAN işçilerini sevindirdi

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( İZMİR )- İZBAN seferleri mahkeme kararıyla durdu İZMİR



- Demiryol-İş İzmir Şubesi'nin, İZBAN’da devam eden grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada mahkeme, seferlerin tedbir kararı ile tamamen durdurulması kararını verirken, karar grevin 14. gününde İZBAN işçilerini sevindirdi. Seferlerin önümüzdeki saatlerde tamamen durması bekleniyor. Demiryol-İş Sendikası ile İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN) yönetimi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine çalışanlar, 10 Aralık 2018 itibariyle grev kararı almıştı. Grev 14. gününe girerken, Karşıyaka 1. İş Mahkemesi, işçilerin lehine önemli bir karar verdi. Demiryol-İş İzmir Şubesi'nin, İZBAN’da devam eden grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada mahkeme, personelin tren seferlerini sürdürmesinin hukuka aykırı olduğu yönünde görüş belirtti ve ek seferlerin durdurulması kararını verdi. Karar grevdeki çalışanları sevindirdi Önümüzdeki saatlerde ek seferlerin tamamen durması beklenirken, bu durum grev yapan işçiler tarafından sevinçle karşılandı. Trenlerin durdurulma kararının ardından açıklamalarda bulunan Demir Yol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "Biz kanuna uygun hareket ediyorsak, karşı tarafta buna uygun davranması gerekiyordu. Biz kararı gayet olumlu buluyoruz. Bilirkişi raporları da bizim söylediklerimize paralel çıkınca mahkeme bu yönde karar verdi" dedi.

Mahkemenin kararı ardından Demir Yol İş Sendikası Baş Temsilcisi Ahmet Güler de açıklamalarda bulundu. Adalet yerini bulduğunu söyleyen Güler, "Adalet hepimize lazım. Burada 343 emekçi hak mücadelesinde, İZBAN yönetiminin yasa dışı uygulamalarına engel konulmuştur; gayet sevindirici buluyoruz. Biz üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz. Bizi engellemeye çalışan ve trenlerin bakımları yapılmadan, yolcu güvenliğini hiçe sayan İZBAN yönetimine umarız ders olmuştur" diye konuştu.

İzmir'de ulaşımın yükünü çeken İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN)’nde çalışanlar, 10 Aralık 2018 itibariyle toplu iş sözleşmelerinde anlaşılamaması nedeniyle greve gitmişti. İZBAN, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletiliyor.

