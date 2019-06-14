Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Mahkeme Önünde Assange İçin Protesto Haberi

- Mahkeme Önünde Assange İçin Protesto Haberi

protesto detayları

( LONDRA ) - Mahkeme önünde Assange için protesto LONDRA

İngiltere Özgürlük Protesto Hapis Cezası 


- WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın duruşmasının görüleceği Londra Sulh Mahkemesi önünde protesto düzenlendi.
Kefaleti ödememesi üzerine 50 hafta hapis cezasıyla yargılanan WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange’ın duruşması Londra Sulh Mahkemesinde görülecek. Duruşmada dava usulüne dair görüşmelerin yapılması bekleniyor. Mahkeme binası önünde toplanan Assange taraftarları, ABD’ye iade edilmemesi için protesto düzenliyor. Protestocular ellerinde “Assange’a özgürlük”, “Özgürlüğü ve demokrasiyi savun” yazan pankartlar taşıyor. İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid dün, ABD ile Assange’ın iade edilmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. Assange 2012’den bu yana Ekvador’un İngiltere’deki Büyükelçiliğinde sığınıyordu. Ancak Assange 11 Nisan’da Büyükelçilikten zorla çıkartılmış ve tutuklanmıştı.
İlgili Foto Galeriler
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
G7 Liderler ZirvesiG7 Liderler Zirvesi
Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'Deniz kıyısında vuran yanık 'deniz canavarı'
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı