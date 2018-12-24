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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mahkeme kararını verdi: İZBAN’da seferler tamamen duracak

Mahkeme kararını verdi: İZBAN’da seferler tamamen duracak

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( İZMİR )- Karar bugün uygulanabilir İZMİR

İş Güvenliği Tren Seferleri Toplu İş Sözleşmesi Kamu Yararı Gerekçeli Karar 


- Demiryol-İş İzmir Şubesinin İZBAN’da devam eden grevin kırıldığı suçlaması ve ek tren seferlerinin durdurulması talebiyle açtığı davada hakim, yapılan keşfin ardından yolcu seferlerinin tedbir kararı ile tamamen durdurulmasına karar verdi. Demiryol-İş ile İZBAN A.Ş. arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Aralık’ta grev kararı alındı. Demiryol-İş İzmir Şube Başkanlığı, grev nedeniyle seferleri duran İZBAN’a vatandaşların mağdur olmaması için konulan ek seferlerin, başlattıkları grevi kırdığı iddiasıyla ve ek seferlerin tedbiren durdurulması talebiyle Karşıyaka 1. İş Mahkemesine başvuruda bulundu. Karşıyaka 1. İş Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sendika ve İZBAN şirketinin avukatları ile grevdeki işçiler katıldı.
Tedbir istenen iş yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti ek seferlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle iş güvenliği açısından şartların oluşmadığını ve grev esnasında, İZBAN’ın alt firmasına ait 7 personelin tren seferlerini sürdürmesinin hukuka aykırı olduğu yönünde görüş belirtti.
“Yasaya aykırı” Demiryolu İşçileri Sendikası Avukatı Orçun Çelik, işverenin grevi kırmak amacıyla iş yerindeki makinistler grevde olduğu halde alt işverenden temin ettiği 7 sürücü eğitmenle aralıklı seferler başlattığını belirterek, bu durumun 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası'nın 68. maddesine aykırı olduğunu savundu. Çelik, grev süresince çalıştırılan 7 personelin 4/C statüsünde emekli olduğunu da belirterek, “Adaletin tesis edilmesi, kamu yararından daha önemlidir. Tedbir kararı verilerek seferlerin durdurulmasını talep ediyoruz” dedi.
İZBAN’ın avukatı Emre Limoncuoğlu ise grev öncesi 273 sefer yapıldığını ifade ederek, “Şimdi ise 48 sefer yapılmaktadır. Bunda grev kırma amacı yoktur” diye konuştu.
Seferler durdurulacak Yasal grevin 10 Aralık 2018’de başladığını ifade eden hakim, hizmet alımı yoluyla temin edilen 7 personelin “sürücü ve sürücü eğitmeni” olarak çalıştırıldığına ve bunun da grevi etkisiz kılacak bir eylem olduğuna hükmetti. Grev süresince çalıştırılan 7 personelin yaptıkları sefer sayıları ve çalışma sürelerinin iş kanunu dikkate alındığında iş güvenliği ve yolcu güvenliğini riske attığına vurgu yapan hakim, İZBAN’ın yolculu seferlerinin ihtiyatı tedbir kararı ile durdurulmasına karar verdi. Süreç nasıl işleyecek? Karşıyaka 1. İş Mahkemesi'nin gün içinde gerekçeli kararı yazması bekleniyor. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra Demiryol-İş Sendikası, Karşıyaka İcra Müdürlüğüne giderek kararın uygulanması için başvuracak. Gerekçeli kararın mesai saatleri içinde tamamlanması halinde İZBAN seferleri bugün tamamen duracak.
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