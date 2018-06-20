Mahkeme başkanından, “Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz” anısına resim sergisi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde Vergi Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan Ahmet Güler, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz anısına ithafen hazırladığı resim sergisini açtı. Güler, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz’a rahmet dilerken, “Yargı camiası olarak terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu yüksek sesle belirtiyoruz” dedi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde görev yapan Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Güler'in, şehit savcı Mehmet Selim Kiraz anısına ithafen kara kalem, yağlı boya ve akrilik teknikleriyle yaptığı 30 eserinin yer aldığı resim sergisinin açılışı yapıldı. Anadolu Adalet Sarayı E blok zemin katta bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Sergi Salonu’nda düzenlenen açılışa, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hayri Kaynar, Başsavcıvekili Metin Sarıhan ve çok sayıda başsavcı vekili ile hakim ve savcı katıldı.

“Amacım, hukuk ve adaleti bir çatı altında buluşturmak” Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Güler konuşmasında, “Bu benim üçüncü kişisel sergim. İlkini Aralık 2017’de İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nde açmıştım. Bu sergimin amacı, diğer sergiler gibi kültür ve sanatı aynı zamanda hukuk ve adalet kavramlarını, yükselen değerleri bir çatı altında buluşturmak” dedi.

“Terörü şiddetle kınıyoruz” Serginin önceki sergilerinden farklı olduğunu kaydeden Güler, “Bu sergimin amacı 2015 Mart’ında menfur bir saldırı sonucu teröre kurban verdiğimiz çok değerli savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın aziz hatırasına ithafen düşündüğüm bir sergi. Bu vesileyle kendisini rahmetle anarken, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun derken, terörü de bir kez daha şiddetle, yüksek sesle kınıyoruz. Yargı camiası olarak terörün her türlüsüne karşı olduğumuzu yüksek sesle belirtiyoruz” ifadelerini kullandı. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın anısına düzenlenen üçüncü kişisel resim sergisi, 13 Temmuz tarihine kadar açık olacak.

