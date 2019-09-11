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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mahir Ünal’ın konvoyunda trafik kazası: 2 vekil hafif yaralandı

Mahir Ünal’ın konvoyunda trafik kazası: 2 vekil hafif yaralandı

Mahir Ünal'ın hastane girişi

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Trol 

-Kendisini bekleyen gazeteciler ile kısa sohbet
-Genel detaylar

( KAHRAMANMARAŞ )- AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri trafik kazası geçirdi KAHRAMANMARAŞ

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın Kahramanmaraş ziyaretinde konvoyunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Habibe Öçal ile İmran Kılıç hafif şekilde yaralandı.Kaza, Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zincirleme trafik kazasında AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Habibe Öçal ile İmran Kılıç hafif şekilde yaralandı. Öçal ile Kılıç, kontrol amaçlı Türkoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kaza sonrası Öçal ile Kılıç’ı hastanede ziyaret etti. Hafif yaralanan vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğu, yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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