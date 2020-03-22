Mahalleyi virüsten korumak isteyen muhtardan örnek davranış

-Fırın ziyareti ve detayı

-Esnafı bilgilendirmesi

-Orhan Şimşek röportaj

-Göktuğ Temur röportaj



( SAMSUN )- "Bana bir şey olmaz" deme yazarak mahalleliyi uyardı SAMSUN



- Samsun’da bir muhtar "Bana bir şey olmaz deme" sloganıyla hazırladığı afişler ve fırınlarda yaptığı denetimlerle mahallesini korona virüsünden korumaya çalışıyor. Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Şimşek, korona virüsü vakalarının yayılmasını önlemek adına afişler hazırlayarak sokaklara astı. "Bana bir şey olmaz deme" sloganıyla insanları duyarsız kalmamaya davet eden Muhtar Şimşek, hijyene dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Şimşek’in astığı afişlerde, “Bana bir şey olmaz deme. Mahallemizde virüs istemiyoruz. Kurallara uyalım. Hijyene önem verelim” ifadeleri yer aldı. Mahallede korona virüsü vakaları görmek istemeyen ve bu anlamda mahalleyi korumaya çalışan Şimşek afişlerin yanı sıra fırınlarda yaptığı denetimlerle ve esnafı bilgilendirici ziyaretlerle de tedbirin elden bırakılmamasını istiyor. Muhtarın ve fırınların iş birliği ile mahalledeki pide ve ekmek fırınlarında maske ve eldiven kullanılarak üretim yapılıyor. Fırınlar temizlik ve hijyen kurallarına sıkı bir şekilde riayet ediyor. Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Şimşek, “Bu fikri gündemde tutmak amacıyla çıktım yola. Tabii, bunları bina girişlerine göz önünde olan yerlere astım. Bana bir şey olmaz deme sloganıyla halkımızın aklında kalmasını istedim. Çünkü milletimizde öyle bir kanı var ki ‘ya bana bir şey olmaz’ diyorlar, olur. Hepimize bir şeyler olur. En önemli şey devletimizin yanında devletimizle beraber hareket etmektir. Her şeyi devletimizden beklememektir. Kendi hijyenimizi kendimiz yapmamız lazım. Başta bireysel temizliğimizi yapmalıyız. Kendimiz temiz olursak karşıdakini de garanti altına almış oluyoruz. Onun için inşallah bunu hep beraber yeneceğiz. Gıda bakımından en önemli olan fırınlar ve o yüzden ekmek fırınları ve pide salonlarına da önem verdim. Arkadaşlarımız bu konuda çok duyarlı. Beraber karar alıyoruz. Beraber hijyene önem veriyoruz. Maske ve eldiven devamlı ellerinde dikkat ediyorlar. Mahalle sakinleri de bu konuda çok memnun. Halkımız sakinlerimizden hijyene önem vermelerini istiyorum. Temizliklerine önem vermelerinin istiyorum. Bireysel temizlik istiyoruz, zaten her şeyin çözümü bu” dedi.

Fırın sahibi Göktuğ Temur ise, “Muhtarımla sürekli iletişim halindeyiz. Beraber fikir alışverişi yapıyoruz. Fırınımız sürekli olarak ilaçlanıyor. Çalışanlarımız maske ve eldivenle çalışıyor. Hamura elimizden geldiğince elle temas ettirmiyoruz. Hijyen kurallarına elimizden geldiğince uyuyoruz” diye konuştu.





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