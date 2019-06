Mahalleyi tedirgin eden esrarengiz sesin sırrı çözüldü İzle

-Puhu kuşu yakın çekim görüntü

-Harun Tanış'ın Puhu kuşlarını nerede bulduğunu anlatması

-Evin kırılan duvarı

-Ev sahibi Fatma Tanış ile röportaj

-Harun Tanış ile röportaj

-Av koruma ekibinin kuşları teslim almesi



( OSMANİYE -ÖZEL)- Osmaniye'de bir evin duvar aralığına düşen 6 puhu kuşu yavrusunun çığlığı bir haftadır mahalleyi tedirgin etti- Ev sahibi Fatma Tanış: "Bir haftadır her gece ses geldi. Çok korktuk uyuyamadım. Çığlık sesinden daha kötü bir ses çıkartıyorlar. Her gün sabaha kadar bağırdılar korkmamak elde değil" OSMANİYE



- Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir haftadır mahalleliye korku yaşatan esrarengiz çığlık sesinin, evin duvar aralığına düşen 6 puhu kuşu yavrusundan kaynaklandığı anlaşıldı. İlçeye bağlı İlbistanlı köyünde Fatma Tanış’a ait evde özellikle geceleri çığlık sesini andıran bir ses duyan mahalleliler tedirgin olmaya başladı.

Fatma Tanış ve akrabaları sesin nereden geldiğini bulmak için evin içerisini ve çevresini arasalar da bulamadılar. Fatma Tanış’ın kardeşi Harun Tanış çığlık sesinin evin içinden geldiğini anlayınca, eskiden evin bacası olarak kullanılan ancak daha sonra kapatılan yerin duvarını kırınca ilginç gerçek ile karşılaştı. Bacadan içeri düşen ve bir daha da geri çıkamayan, annelerinin terk ettiği 6 puhu kuşu yavrusunun esrarengiz çığlık sesinin kaynağı olduğu anlaşıldı. Yavru kuşları bulunduğu yerden çıkaran ve bir kafese koyan Harun Tanış, "Hayatımda ilk defa böyle bir kuş ile karşılaşıyorum. Bir tür baykuşmuş. Geceleri acayip bir ses çıkarıyor. Korkmamak elde değil. Ses eskiden baca olan yerden geliyordu. Ben de duvarı kırdım bu kuşları çıkardım. Hatta bir tanesi de içeride ölmüştü" şeklinde konuştu.

Ev sahibi Fatma Tanış da, “Bir haftadır her gece ses geldi. Çok korktuk uyuyamadım. Çığlık sesinden daha kötü bir ses çıkartıyorlar. Her gün sabaha kadar bağırdılar korkmamak elde değil" dedi.

Harun Tanış’ın haber vermesiyle köye gelen Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Av ve Doğa Koruma şubesi ekipleri puhu kuşlarını teslim alarak koruma altına aldı. Bir tür baykuş olan ve nesli tehlike altında bulunan 6 puhu kuşu muayene ve bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamlarına bırakılacak.