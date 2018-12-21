Mahalleyi kadın eliyle güzelleştirecekler - DÜZCE İzle
- Bayan kuaförü detaylar - Muhtar adayı Figen EserDÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Düzce 'de mahallesini kadın eliyle güzelleştirmek için yola çıkan muhtar adayı kuaför Figen Esen, aza adaylarının tamamını da kadınlar arasından belirledi. Düzce Kalıcı Konutlar Güzelbahçe Mahallesi'nde kuaförlük ve terzilik yapan Figen Esen, Beyza Kahveci Nesrin Dağgül, Neriman Ozan, Ayça Terzi ve Melike Şahin, mahalleleri için kadın muhtar adayı belirlemek üzere bir araya geldi.Figen Esen'i muhtar adayı seçen kadınlar, kendilerini de bu oluşumda aza adayı olarak göstererek mahalleyi yönetmeye talip olduklarını açıkladı. Afiş hazırlayan 6 kadın, ev ziyaretleri yaparak vatandaşları çalışmaları hakkında bilgilendiriyor.Çevrelerinden çok olumlu tepkiler alan kadınlar, meslekleri gereği "Mahallemizi de güzelleştireceğiz" sloganıyla hazırladıkları projeleri de anlatmaya başladı. Güzelbahçe Mahallesi Muhtar Aday adayı Figen Eser (38), AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır aynı mahallede esnaflık yaptığını, çevresindekilerin ısrarı sonucu muhtarlığa aday olduğunu söyledi.
Genellikle erkeklerin muhtarlık yaptığını dile getiren Eser, "Biz de kadınlar olarak düşündük; bizim de bu göreve talip olmamızın iyi fikir olabileceğine karar verdik. 'Kadınlar olarak ele alalım bu durumu.' dedik. Bu şekilde bir yola çıktık." diye konuştu. Eser, arkadaşlarıyla doğru bir karar verdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:"Birlikte olursak çok iyi şeyler yapabiliriz dedik ve yola çıktık. Şu ana kadar tepkiler olumlu. Mahallemize kadın elinin değmesi çok iyi olacak. Çevre temizliğinden tutun da çocukların oyun alanlarına kadar biz anne olarak el atarız. Kadın elinin değmesinin güzel olacağını düşündük. Mahallemizi güzelleştireceğimize eminiz."Eser, eşinin de kendisinin muhtar olma fikrini desteklediğini aktararak, bunun kendisine güç verdiğini de sözlerine ekledi.