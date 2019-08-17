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-Arabasını park edip taksiye binmek zorunda kalan vatandaş



( RİZE -ÖZEL) Mahalleyi "Çin Seddi" gibi ayırdılar...Vatandaşlar evlerine gitmek için 1 kilometre yol yürümek zorunda kalıyor- Yeni yapılan yol mahalleyi 2’ye böldü RİZE



- Rize’de yapılan Güney Çevre Yolu yolu Atmeydanı Mahallesini ikiye böldü. Yol yapımı sırasında perde duvar yapılması nedeniyle yolun karşısına geçiş kapatılırken mahalle sakinleri evlerine gitmek için 1 kilometrelik alanı dolanmak zorunda kaldı. Rize merkeze bağlı Atmeydanı mahallesinden geçen Güney Çevre Yolu yolu yapımı sırasında çekilen perde duvar mahalleyi birbirinden ayırdı. Yoldan karşıya geçilmesi için herhangi bir yol bağlantısı yapılmayınca mahalle sakinleri evlerine gidebilmek için 1 kilometre yolu dolanmak zorunda kalıyor. “Önümüze Çin seddi çektiler” ifadelerini kullanan Atmeydanı sakinleri biran önce bu hatanın düzeltilmesini istiyor. “50 metre ilerideki evimize gitmek için 1 kilometre yol dolanıyoruz” Atmeydanı’nda esnaflık yapan Memiş Güler ağlama duvarı benzetmesi yaparken, "Dört beş mahallenin birleştiği yer burası şuanda yol istinat duvarı ile yapılıyor. Buraya bildiğiniz ağlama duvarı yapıyorlar. Mahalleye geçişimiz, ulaşımımız kesildi 1 ay sonra okullar açılacak 50 metrelik yere gitmemiz için 1 kilometrelik yolu kat etmemiz gerekiyor. Duvar örülüyor yayaların ve araçların geçebileceği bir yer yok. Neden köprü ayağı değil de ısrarla istinat duvarı yapılmaya çalışılıyor. Ben burada esnafın her gün evime 1 kilometrelik yoldan gitmek zorunda mıyım?. Buradan yukarıya birçok turistlik yer var. Yürüyen tabela olduk gelen geçene adres tarif ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Kibar Topaloğlu ise, "Buradan Dağbaşına evlerimize nasıl gideceğimizi bize göstermelerini istiyoruz. Mahalleleri birbirinden ayırdılar düşman kardeşler olduk şu anda” şeklinde konuştu.

“Önümüze Çin Seddi çekiliyor” Bir diğer mahalle sakini Yavuz Özdemir de, "Burası bir merkezdi şuanda buraya bir Çin seddi çekiyorlar. Buranın böyle olmasını istemiyoruz. Yetkililerin gelip burayla ilgilenmelerini istiyoruz. Belediyeye gittiğimiz zaman bu büyük bir proje böyle çizilmiş böyle olacak diyorlar ama bizde bir şeyler bekliyoruz bu mahalle böyle olmamalı. Tamamen burayı ikiye böldüler" ifadelerini kullandı. Aracı ile yola karşıya geçemeyen Ömer Kaya isimli vatandaş ise, "Özel arabamla Dosma’ya doğru inecektim ama yol olmadığı için buraya giremedim şimdi çocukları taksiye bindirip ben u dönüşüp yapıp geri döneceğim” diye konuştu.



