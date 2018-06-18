Mahalleye kurulan havuzla lisanslı sporcu oldular

-Çocuklar ayak çırpmaları detay

-Çocuklar havuz içi detayları

-Mardin Valisi Mustafa Yaman açıklama

-Antrenör Uğur Dölcek Röp

-Öğrenciler ile Röportaj



( MARDİN )- Kayyum vali, yetenekli çocukları spora kazandırdı MARDİN



- Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 'Çocuk Gülerse Şehir Güler Projesi' kapsamında okulların tatil olması ve çocukların güzel bir yaz mevsimi geçirmeleri için başlattığı çalışmalardan birisi olan 'Mahalleme Havuz Geldi Projesi' bu yıl ikinci kez çocuklar için mahallere kuruldu. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2017 yılında Mardin Belediye Başkanlığına görevlendirilen Vali Mustafa Yaman tarafından hayata geçen proje ile Mardin’in yetenekli yüzücü sporcuları da keşfedildi. Mardin’de kurulan havuzlardan 50 çocuk lisans alarak ulusal müsabakalarda derece alarak Türkiye yarı finallerine kadar çıkmaya hak kazandı. Mardin’de ilki 2017 yılında başlayan Mahalleme havuz geldi projesi bu yıl da çocuklar için yeniden Mardin il merkezi ve ilçelerinde yaz tatili boyunca çocuklara havuzların kapıları açıldı. Okulların bahçelerine kurulan portatif havuzlar ile yüzme öğrenen Mardinli çocuklar geçen yıl öğrendikleri yüzme sporu için bu yıl başarı hikayeleri yazmak istiyor. 2017 yılında 15 bin çocuğun katıldığı yüzme kurslarından yetenekleri ile keşfedilen 50 çocuk yüzme lisansı alarak 3 ay boyunca öğrendikleri yüzme ile katıldıkları Türkiye finallerinde yarı finale kadar çıkmayı başardı. "Şehirde huzur havası oluştu” Mardin Valisi Mustafa Yaman 7-13 yaş arasında çocukların yaklaşık 2,5 ay boyunca uzman öğretmenler eşliğinde eğitim alacaklarını söyledi.



Vali Yaman, “Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak bu bir buçuk yılda ikinci defadır Mahalleme Havuz Geldi Projesi’nin açılışını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevle, Mardin ilimize hizmet etmeye başladık. İlk söylediğimiz şuydu, 'Çocuk gülerse şehir güler' sloganıyla ilk başlardaki mesaimizin büyük çoğunluğunu yavrularımıza ayırmıştık. Daha sonra, 'Gençlik varsa gelecek var' dedik, gençliğe hizmet yaptık. 'Kadınlar mutlu ise şehir mutludur' dedik kadınlarımızı mutlu ettik. Böylece şehirde huzur havası oluştu. İnşallah bunu hep beraber sürdüreceğiz” diye konuştu.

Eğitimcilerden yüzücü çocuklara tam destek Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi yüzme antrenörlüğü yapan Uğur Dölcek; Mardin valisinin destekleri ile projenin hayata geçtiğini yetenekli sporcuların keşfedildiğini söyledi.



Dölçek, "Valimiz Mardin'de çocuklara imkan sağladı. Havuz yaptılar ve bizde bu imkanları kullanmaya başladık. Geldik burada sporculara yardımcı olduk ve yüzme bilmeyenlere öğrettik. Biz bunların arasından yetenekli çocukları seçtik ve bunları gençlik sporda çalıştırdık ve yarışmalara katıldık. Türkiye yarı finaline kadar yükseldik. Çocuklarımızı yalnız bırakmadık. Onları imkanlar çerçevesinde devam ettirmeye çalıştık. Herkese lisans çıkardık. Çocuklarımız serbest dalışta puan aldı. Yarı finalde Mardin'i en iyi şekilde temsil ettiler. Onları Türkiye yarı finaline çıkarmak bizler için büyük bir gurur. Çocuklarımızda bundan dolayı çok mutlu. 8-15 yaş arasında ki çocuklarımızı temelden başlatıyoruz ve aralarında ki yeteneklileri seçiyoruz. Çocuklarımızı görüyorsunuz su topu oynuyorlar ve ilk defa onlara anlattım, başarılılar. Olimpik havuzumuz var fakat daha yeni yapıldığı için kullanamıyoruz” dedi.

Öğrencilerden Kadir Acar, Mardin den yarışmalara katıldığını belirterek; “Beni izlediler, gördüler ve takıma aldılar daha sonrasında derecelere girdik. Daha öncesinde de yeteneğim olduğunu düşünüyordum, Tatillerde yüzüyordum. Yarışmalara katılacağım ve yüzme kursu açılırsa oraya gideceğim. Mardin için yarışacağım. Önceden yeteneğim olduğunu düşünüyordum ama kollukla yüzüyordum” şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Ali Bakay yüzme sporuyla uğraştığını söyledi.



Bakay, "Bu sene çeyrek finalden, yarı finale yükseldik. 1 ay tek hazırlandık. Daha öncesinde dereceye girdim burada. Havuzda hoca beni izledi, beğendi ve takıma aldı. Ben de kendimi geliştirdim. Bunu yapan bir kayyum ve bunu yaptığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Hem biz hem de küçük çocuklar için iyi bir şey oldu bu. Buraya yüzmeyi bilenler de geliyor, bilmeyip de öğrenmek için gelenler de var. Burası hem bizler hem de hocalarımız için iyi oldu. Bunu yapan bir kayyum çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.



