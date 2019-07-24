Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mahalleye doğal serinlik İzle

Mahalleye doğal serinlik İzle

Patlayan su borusundan detaylar

İlginç Görüntü İçme Suyu 

-Mahallle Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı Röp.
-Mahalleli Röp.
-Suyu kapamaya çalışan vatandaşlardan detay
-Genel Detaylar

( BURSA )- Patlayan su borusu akşam yağmuru gibi yağdı BURSA

- Bursa'da işlek bir caddede açıkta duran su borusu patladı. Tazyikli çıkan su, mahallede yağmur yağıyormuş gibi görüntüler oluşturdu. Sokağa çıkan vatandaşların bazıları şikayet etti, bazıları ise doğal serinliğin keyfini sürdü. Emirsultan Mahallesi'nde bulunan Zeyniler Cami önünde açıkta duran su borusu akşam saatlerinde patladı. Aniden patlayan ve içme suyu taşıyan su borusu açıkta olması sebebiyle caddeyi yağmur yağıyormuş gibi ıslattı. Suyu fark edip şaşkınlık yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Sokağa çıkan vatandaşların bazıları suların akmamasından şikayet etti, bazıları ise doğal serinliğin keyfini sürdü. Patlayan boru bir süre ilginç görüntüler oluşturmaya devam ederken vatandaşlar olayı BUSKİ ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen BUSKİ ekipleri bölgede kısıtlı olarak suyu ana vanalardan kapadı ve patlayan boruya müdahale etti. Çalışmanın ardından su borusu tamir edildi ve bölgedeki apartmanlara su tekrar verildi.

İlgili Foto Galeriler
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Elektrikli Akrepler Sahaya İndiElektrikli Akrepler Sahaya İndi
Düzcede Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorDüzcede Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Şehit Binbaşıya Son GörevŞehit Binbaşıya Son Görev
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı