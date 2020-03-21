Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi

Mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi

Tabuttan görüntü

Polis Cenaze Cenaze Aracı Harekete Geç Irak 

-Polislerden görüntü

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’nin Bor ilçesinde mahalleye bırakılan tabut polisi harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başpınar Mahallesi'nde kaldırım üzerine bırakılan tabutu gören vatandaşlar polisi aradı. Polis, tabutun bulunduğu yere gelerek çalışma yaptı. Yapılan araştırmada tabutun Almanya’da ölen bir kişiye ait olduğu, belediye cenaze işleri ekiplerinin iki tabutun cenaze aracına sığmayınca birini bırakıp gittiğini belirlendi. Unutulan tabut daha sonra ilgili birimlerce mahalleden kaldırıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı