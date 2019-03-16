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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mahallenin ismini aldığı bin yıllık Çınar ağacı yıllara meydan okuyor İzle

Mahallenin ismini aldığı bin yıllık Çınar ağacı yıllara meydan okuyor İzle

Yaşlı çınar ağacından detay

Deprem Doğal Afet Gesi Çınar Ağacı 

-Çınardibi Mahalle muhtarı Recep Doğan ile röportaj
-Mahalle halkından Osman Yüksel ile röportaj

( ANTALYA -ÖZEL)- 40 metre yükseklik ve 14 metre genişliğindeki Çınar , koruma altına alınmayı bekliyor ANTALYA

- Antalya’nın Akseki İlçesi Çınardibi Mahallesi'ndeki bin yıllık Çınar ağacı, heybetli görüntüsüyle görenlerin ilgisini çekiyor. ’Koca Çınar’ adı verilen 40 metre yüksekliğinde ve 14 metre genişliğindeki ağaç, bölgede yaşanan pek çok deprem ve doğal afete rağmen dimdik ayakta duruyor. Mahalle İsmini bu çınardan aldı. Cumhuriyet dönemine gelinceye kadar mahallenin ismi "Tutuz" olan köyün ismi, Cumhuriyet döneminden sonra ismini bu çınardan alarak "Çınardibi" köyü olarak değiştirildiğini anlatan mahalle muhtarı Recep Doğan, "Köyümüzün ismini aldığı çınar ağacı bizim için bir sembol. Ağacın yaşı tam olarak bilinmiyor. Fakat biz bin yıldan fazla olduğunu tahmin ediyoruz. Yaz ağlarında gölgesinde oturarak serinliyoruz. Sohbetlerimizi hep çınar ağacını gölgesinde yapıyoruz" Ağaç zaman içerisinde deforme olduğunu ve geçmişte çeşitli nedenlerle dallarının budandığını anlatan Doğan, "Dalları budanmış. Bu ağacın 14-15 metre gövdesi var. Çınar ağacı her şeye rağmen zamana direniyor ve hayatta kalmaya çalışıyor. Bu devasal ağacın tescil edilerek koruma altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.
Mahalle halkından 62 yaşındaki Osman Yüksel, mahallenin ismini yaşlı çınar ağacından aldığını söyledi.

Yüksel, "Ağacın 14 metre çevresi var. Zaman içerisinde ağacın içi yıpranmıştır. Ağacın içerisi ise yaklaşık 10 metrekare vardır. Köye gelen seyyar kalaycılar burada 1-2 ay kalarak kalay yaparlardı. Çocukluğumuzda bu ağaç çok daha görkemliydi. Köyümüzün simgesi olan ağacın koruma altına alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

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