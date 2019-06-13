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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mahallenin çocuklarından anız yangınına müdahale

Mahallenin çocuklarından anız yangınına müdahale

Şanlıurfa

Anız Yangını Yangına Müdahale Trol 

-Çocukların yangını söndürme çabası takdir topladı
-anız yangınından detay
-itfaiye ekiplerinden detay
-çocukların hortum çekmeleri
-genel detay

( ŞANLIURFA )- Çocukların yangını söndürme çabası takdir topladı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nı Haliliye İlçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan anız yangını paniğe eden oldu. Yangında çıkan yangını söndürmek için çocuklar canla başla mücadele etti. Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye İlçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede yaklaşık bin metre Karelik alana yayıldı. Kuru otların kısa sürede tutuştuğu yangın, yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı paniğe neden oldu. Vatandaşların yangını fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. müdahale sırasında çocuklarda itfaiye ekiplerinin su hortumunu taşıyarak taktir topladı. Yangın yaklaşık 1 saat süreyle kontrol altına alındı. (BB-SD-
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