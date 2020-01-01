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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Mahalleliyi telefonsuz ve internetsiz bırakan kablo faresini JASAT yakaladı

Mahalleliyi telefonsuz ve internetsiz bırakan kablo faresini JASAT yakaladı

Şahsın JASAT ekipleri eşliğinde adliyeye götürülmesi

Jandarma Bild Akalan Hırsız Irak 

-Adliyeden detay
-Şahsın fotoğrafı

( DENİZLİ )- Kablo faresi lakaplı şahıs çaldığı kabloları eritirken JASAT’a yakalandı- JASAT kablo faresini çaldığı kablolar ile suçüstü yakaladı DENİZLİ

- Denizli'nin Honaz ilçesinde, 'kablo faresi' lakaplı şahıs direklerden keserek çaldığı kablolar ile köylüleri günlerdir telefonsuz ve internetsiz bıraktı. Yaşanan kablo hırsızlıklarının peşini bırakmayan JASAT ekipleri, 11 suç kaydı bulunan şahsı düzenlediği başarılı operasyon ile çaldığı kabloları yakarken suçüstü yakaladı.Olay, Honaz ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 15 gündür ilçenin çeşitli mahallelerinde meydana gelen kablo hırsızlığı üzerine çalışma başlatan Denizli Jandarma Suç araştırma Timi (JASAT) İzzet Bektaş (28) isimli şahsa ulaştı. Ardından 11 ayrı suçtan kaydı bulunan şahsı takibe alan ekipler Bektaş’ı telefon direklerinden keserek çaldığı kabloların bakırların satmak için erittiği sırada suçüstü yaptı. JASAT timi düzenlediği başarılı operasyonla 'kablo faresi' lakaplı Bektaş’ı gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şahsın çaldığı kablolardan dolayı ise bazı mahallerde günlerdir sabit hat telefon ve internetlerin kesik olduğu bildirildi.

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