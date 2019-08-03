Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mahalleliyi rahatsız ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı - MUĞLA

Mahalleliyi rahatsız ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı - MUĞLA

- Mahalleliyi rahatsız ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Bodum İlçe Emniyet Müdürlüğü - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi - Adliye detayıMahalleliyi rahatsız ettiği iddia edilen şüpheli yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, kişilerin huzurunu bozduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Umurça Mahallesi'nde bir kişinin huzuru bozduğu ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.Gözaltına alınan A.O.M. (22) emniyetteki işlemlerinin ardından "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sükun Adli Kontrol Akalan Polis Ekipleri Irak 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı