Mahalleliyi rahatsız ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı - MUĞLA
- Mahalleliyi rahatsız ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı - Bodum İlçe Emniyet Müdürlüğü - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi - Adliye detayıMahalleliyi rahatsız ettiği iddia edilen şüpheli yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, kişilerin huzurunu bozduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Umurça Mahallesi'nde bir kişinin huzuru bozduğu ihbarını alan polis ekipleri, çalışma başlattı.Gözaltına alınan A.O.M. (22) emniyetteki işlemlerinin ardından "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım