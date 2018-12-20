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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mahalleliyi dolandırdığı öne sürülen kuyumcu yakalandı - İSTANBUL Haberi

Mahalleliyi dolandırdığı öne sürülen kuyumcu yakalandı - İSTANBUL Haberi

- Zanlıların adliyeye sevk edilmeleriMahalleliyi dolandırdığı öne sürülen kuyumcu yakalandıİSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de, kasada saklamak için 62 kişiden aldıkları 1,5 milyon değerindeki altınlarla kaçtıkları iddia edilen kuyumcu baba ve 2 oğlu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Eyüpsultan Mahallesi'nde 6 yıldır kuyumculuk yapan E.E. (55) ve oğulları A.E. (34) ve O.E. (26) mahallede ikamet eden 62 kişinin altınlarını kasalarına koymak için aldı.Yaklaşık 10 gün önce kuyumcu dükkanının kapalı olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bir haftada polise olaya ilişkin 62 kişinin başvurduğu öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.Ekipler, 19 Aralık'ta şüphelilerin kaldığını belirlediği Bahçelievler'deki adrese düzenlediği baskında, baba E.E. ve oğulları A.E. ve O.E'yi yakaladı.Gözaltına alınan şüphelilerin 62 kişiden yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde altını dolandırdıkları iddia edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.Basın mensuplarının soruları üzerine baba E.E. tehdit edildikleri için evini ve iş yerini terk ettiğini söyledi.

Polis Asad Salar Akalan Kuyumcu Dükkanı 

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