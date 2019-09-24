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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Mahalleliyi arılardan belediye ekipleri kurtardı

Mahalleliyi arılardan belediye ekipleri kurtardı

Arı yuvasından görüntü

Bild Efes Kalaba Alabalık 

-Odunluktan görüntü
-Belediye ekiplerinden görüntü
-İlaçlamadan görüntü
-Öldürülen arılardan görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Arılar gelen geçeni sokunca olaya belediye ekipleri el koydu ADIYAMAN

- Adıyaman’da, bir ikametin odunluk kısmına yuva yapan ve gelen geçeni sokan arılara belediye ekipleri müdahale etti. Merkez Bahçelievler Mahallesi 919 Sokak içerisinde bulunan Mehmet Fahri Yalçıntaş’ın ikametinin odunluk kısmına yaklaşık 4 ay önce yabani arılar tarafından yuva yapıldı. İlk zamanlar birkaç arı olduğu için arı yuvasını bozmayan ikamet sakinleri, yaban arılarının 4 ay içerisinde kalabalıklaştığını fark etti. Arılardan dolayı odunluğu bir daha kullanamayan ikamet sakinleri arılardan kurtulmanın yollarını ararken, arılar ikamet önünden geçen vatandaşları da sokmaya başladı.
Yaklaşık 5-6 kişi sokulunca ve mahalleliyi arı korkusu sarınca durum Adıyaman Belediyesine bildirildi.
Kısa sürede belirtilen adrese gelen belediye ekipleri giyindikleri özel kıyafetlerle arı yuvasına yaklaştı. Ekipler daha sonra arı yuvasına ilaç sıkarak arıları öldürdü. Arıların öldürülmesi ve yuvanın bozulması sonrasında mahalleli rahat bir nefes aldı. Mahalle sakinleri, Adıyaman Belediyesi ekiplerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Adıyaman Belediyesi ekiplerinden Abuzer Ürkmez ise, kendilerine gelen arı ihbarı doğrultusunda belirtilen adrese geldiklerini ve vatandaşlara saldıran yabani arıları ilaçlayarak öldürmek zorunda kaldıklarını belitti.
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