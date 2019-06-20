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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Mahalleliler sulama kanalına düşen kaz yavrusu için seferber oldu

Mahalleliler sulama kanalına düşen kaz yavrusu için seferber oldu

Kazın sudan çıkarılma görüntüsü

Kanald İlk Müdahale Sudan Sulama Kanalı Harekete Geç 

-vatandaşların konuşması
-detaylar

( MALATYA ) MALATYA

- Malatya’da sulama kanalına düşen kaz yavrusunu çıkartmak için seferber olan mahalleliler takdir topladı. Darende ilçesine bağlı Hacı Derviş Mahallesinde ikamet eden mahalleliler sulama kanalında bir kaz yavrusunun olduğunu fark edince harekete geçti. Akıntılı suda çırpınan kazı tırmık yardımıyla kanaldan çıkaran mahalleliler halsiz düşen yavruya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra minik kazı annesinin yanına götüren mahallelilerin bu davranışı ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti.
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