Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mahalleli seferber oldu, yangında mahsur kalan öğrenci böyle kurtarıldı

Mahalleli seferber oldu, yangında mahsur kalan öğrenci böyle kurtarıldı

Çocuğun kurtarılma anları

Hastane Korkuluk Üniversite Öğrencisi Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

-Demir parmaklıklğın kırılması
-Çocuğun pencereden indirilmesi
-Olay yerinden görüntüler
-Üç aylık bebeğin ambulansa götürülmesi
-Detaylar

( AYDIN )- Demir korkuluğu kırıp, öğrenciyi pencereden indirdiler AYDIN

- Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangında mahsur kalan öğrenciyi, mahalle esnafı demir korkuluğu kırıp kurtardı. Bir üst katta kalan üç aylık bir bebek, anne ve babası da dumandan etkilendi. Yangın, Kurtuluş Mahallesi 2017 Sokak'ta bulunan bir apartmanda çıktı. 3 katlı apartmanın birinci katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın bir anda bütün evi sardı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında evde mahsur kalan 24 yaşındaki M.P.C. isimli üniversite öğrencisinin yardım çığlıklarına mahalle esnafı koştu. Vatandaşlar öğrencinin bulunduğu odanın camına tırmanarak, demir korkuluğu levye ile kırdı. Esnaflar, daha sonra camı kırıp evde mahsur kalan M.P.C.’yi pencereden çıkardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Pencereden çıkarılan M.P.C. ve üst katta dumandan etkilenen üç aylık bebek, anne ve babası olay yerine gelen ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. “Çocuğu pencereden çıkarmasak ölebilirdi” Yangında mahsur kalan üniversite öğrencisini korkulukları kırıp pencereden kurtaran mahalle esnaflarından Hilmi Eskin, “Dumanların çıktığını görünce binaya koştuk. Buraya geldiğimizde evde mahsur kalan çocuğu kurtarmak için kapıyı kırdık ama alevlerden içeriye giremedik. Daha sonra esnaf arkadaşlarla pencereye tırmandık. Penceredeki demir korkuluğu kırdıktan sonra, çocuğu pencereden aşağıya indirdik. Biz çocuğa müdahale etmeseydik çocuk ölebilirdi” diye konuştu.
Kaynak; Fuat Çakmak
İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!Üniversite Öğrencilerinin Acı Sonu!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
İş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılarİş Adamına Kadın Ayarlayıp, Şantajla 40 Bin Dolar Almaya Çalıştılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı