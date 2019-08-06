Mahalleli seferber oldu, yangında mahsur kalan öğrenci böyle kurtarıldı

--Demir parmaklıklğın kırılması

--Çocuğun pencereden indirilmesi

--Olay yerinden görüntüler

--Üç aylık bebeğin ambulansa götürülmesi

--Detaylar



( AYDIN )- Demir korkuluğu kırıp, öğrenciyi pencereden indirdiler AYDIN



- Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir evde meydana gelen yangında, mahsur kalan öğrenciyi, mahalle esnafı demir korkuluğu kırıp kurtardı. Bir üst katta kalan üç aylık bir bebek, anne ve babası da dumandan etkilendi. Yangın Kurtuluş Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2017 sokak no 31’deki üç katlı bir apartmanın birinci katında elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın meydana geldi. Yangın bir anda bütün evi sardı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. Yangın sırasında evde mahsur kalan 19 yaşındaki M.P.C isimli üniversite öğrencisinin yardım çığlıklarına mahalle esnafı koştu. Vatandaşlar çocuğun bulunduğu odanın camına tırmanarak, demir korkuluğu levye ile kırdı. Esnaflar, daha sonra camı kırıp evde mahsur kalan M.P.C’yi pencereden çıkardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, Polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Penceren çıkarılan M.P.C. ve üst katta yaşayan yangından dolayı dumandan etkilenen üç aylık bebek, anne ve babası olay yerine gelen Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. “Çocuğu pencereden çıkarmasak ölebilirdi” Yangında mahsur kalan üniversite öğrencisini korkulukları kırıpı pencerden kurtaran mahalle esnaflarından Hilmi Eskin, “Dumanların çıktığını görünce binaya koştuk. Buraya geldiğimizde evde mahsur kalan çocuğu kurtarmak için kapıyı kırdık ama alevlerden içeriye giremedik. Daha sonra esnaf arkadaşlarla pencereye tırmandık. Penceredeki demir korkuluğu kırdıktan sonra, çocuğu pencereden aşağıya indirdik. Biz çocuğa müdahale etmeseydik çocuk ölebilirdi” diye konuştu.

(OD-Y)

